Украинское руководство мудро избежало ошибки президента РФ Владимира Путина, бросившего все силы на стратегически неважный Северодонецк, и сконцентрировалось на сохранении армии и контроле над критическими позициями.

Путин, который "всех переигрывает", снова допустил ошибку



Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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По мнению экспертов, Киев мог бы направить больше резервов и ресурсов на оборону Северодонецка, и то, что он не сделал это, вызвало определенную критику.

Украинские войска теперь, по-видимому, выходят из Северодонецка, а не сражаются до конца — фактор, который позволил русским относительно быстро продвинуться в город после начала полномасштабного наступления.

И решение не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение выйти из него были стратегически обоснованными, хотя и болезненными. Украина должна сохранить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на восстановлении критически важной территории, а не на защите земель, контроль над которыми не будет определять исход войны или условия для возобновления войны.

Эксперты войны напомнили, что разумная украинская приоритизация контрнаступательных и оборонительных операций вытеснила русских почти из артиллерийского диапазона Харькова и остановила продвижение русских из Изюма — оба достижения являются гораздо более важными, чем оборона Северодонецка.

Руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, но он правильный, по крайней мере, на уровне стратегической расстановки приоритетов и по темпам, масштабам и амбициозности контрнаступлений. Вот почему у Украины все еще есть хороший шанс остановить, а затем обратить вспять успехи, которые в настоящее время делает Россия.

Как сообщали Власти, концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса продолжает создавать уязвимости для России в жизненно важной для Украины Херсонской области, где продолжаются контрнаступления ВСУ.

Тэги: херсон, Северодонецк