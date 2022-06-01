НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
08:02 01 Июня 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Украина не повторила ошибку Путина с Северодонецком, а воспользовалась ею – эксперты

Украинское руководство мудро избежало ошибки президента РФ Владимира Путина, бросившего все силы на стратегически неважный Северодонецк, и сконцентрировалось на сохранении армии и контроле над критическими позициями.

Путин, который "всех переигрывает", снова допустил ошибку

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению экспертов, Киев мог бы направить больше резервов и ресурсов на оборону Северодонецка, и то, что он не сделал это, вызвало определенную критику.

Украинские войска теперь, по-видимому, выходят из Северодонецка, а не сражаются до конца — фактор, который позволил русским относительно быстро продвинуться в город после начала полномасштабного наступления.

И решение не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение выйти из него были стратегически обоснованными, хотя и болезненными. Украина должна сохранить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на восстановлении критически важной территории, а не на защите земель, контроль над которыми не будет определять исход войны или условия для возобновления войны.

Эксперты войны напомнили, что разумная украинская приоритизация контрнаступательных и оборонительных операций вытеснила русских почти из артиллерийского диапазона Харькова и остановила продвижение русских из Изюма — оба достижения являются гораздо более важными, чем оборона Северодонецка.

Руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, но он правильный, по крайней мере, на уровне стратегической расстановки приоритетов и по темпам, масштабам и амбициозности контрнаступлений. Вот почему у Украины все еще есть хороший шанс остановить, а затем обратить вспять успехи, которые в настоящее время делает Россия.

Как сообщали Власти, концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса продолжает создавать уязвимости для России в жизненно важной для Украины Херсонской области, где продолжаются контрнаступления ВСУ.

Тэги: херсон, Северодонецк
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.06.2022 08:35
Россияне закрепляются в центре Северодонецка и продолжают штурм
ТОР
01.06.2022 06:54
Украина воспользовалась просчетом Путина, чтобы контратаковать на Херсонщине – ISW
ТОР
01.06.2022 06:20
ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт
blog comments powered by Disqus
Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир

Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

10:27 Украина

На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

20:02 Украина

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

18:52 Украина

Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина