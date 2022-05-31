НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:33 01 Июня 2022 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

Российские войска нанесли авиационные и артиллерийский удары по населенным пунктам Сумской области недалеко от российской границы.

Россия нанесла авиаудар по Белополью на Сумщине

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области.

Кроме того, огнем артиллерии враг нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда.

Также по информации Генштаба, на Сиверском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от государственной границы Украины.

Тэги: Сумы
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.05.2022 09:34
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреляла из артиллерии
ТОР
30.05.2022 19:31
Россияне около часа расстреливали из артиллерии Сумщину
ТОР
28.05.2022 08:49
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине и обстреливала всю ночь из артиллерии
blog comments powered by Disqus
Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир

Четвертый пошел: запорожский нацгвардеец-срочник “Бандит” ночью сбил еще один самолет врага

10:27 Украина

На болотах паника: Россия отвела практически все военные корабли из Черного моря

09:52 Украина

Оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка: продолжаются уличные бои

05:39 Украина

Командир морпехов Волына из “Азовстали” рассказал, как перехитрил россиян в Мариуполе

20:02 Украина

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

18:52 Украина

Обстрел Харькова: есть попадания и пожары. Видео

15:41 Украина

Военные Росгвардии массово отказались возвращаться на войну в Украину

14:42 Мир

ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина