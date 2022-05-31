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07:33 01 Июня 2022 75 Комментарии
Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии
Российские войска нанесли авиационные и артиллерийский удары по населенным пунктам Сумской области недалеко от российской границы.
Россия нанесла авиаудар по Белополью на Сумщине
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области.
Кроме того, огнем артиллерии враг нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда.
Также по информации Генштаба, на Сиверском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от государственной границы Украины.
Тэги: Сумы
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