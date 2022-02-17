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12:36 01 Июня 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В “ДНР” пообещали судить на “международном трибунале” Зеленского, Порошенко и Турчинова

В “ДНР” заявили, что на трибунале в Мариуполе приговорят президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и исполнявшего обязанности главы государства Александра Турчинова.

"Трибунал" так "трибунал"

Об этом заявила  российскому пропагандистскому агентству ТАСС “председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР” Елена Шишкина.

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«Военный преступник – не только тот, у кого в руках оружие и который на спусковой крючок нажимает. Это и тот генерал, который отдает приказ, это и те президенты, а их было трое – Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский. Своими подписями они посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения», – выдала Шишкина.

Еще она добавила, что наказание понесут и иностранные структуры и их руководители, которые “оказывали поддержку нацистам в Украине”.

Тэги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Александр Турчинов, ДНР
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