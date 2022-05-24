Главная » Мир » Политика
15:39 01 Июня 2022 458 Комментарии
Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии по формировании зоны безопасности.
Эрдоган выразил надежду, что в мире поддержат его спецоперацию
Как сообщило Anadolu, соответствующее заявление глава Турции озвучил 1 июня.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич», – сказал Эрдоган.
По его словам, далее последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией.
«Посмотрим какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару», – сказал президент.
Тэги: Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Loading...
Новости по теме
ТОРЭрдоган объявил о проведении Турцией военной спецоперации в Сирии
24.05.2022 08:16
ТОР
ТОРВ Украину прилетел президент Турции Эрдоган: почему это важно
03.02.2022 12:13