Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале спецоперации в Сирии по формировании зоны безопасности.

Эрдоган выразил надежду, что в мире поддержат его спецоперацию



Как сообщило Anadolu, соответствующее заявление глава Турции озвучил 1 июня.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) «зоны безопасности» на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич», – сказал Эрдоган.

По его словам, далее последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов с Турцией.

«Посмотрим какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару», – сказал президент.

Тэги: Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган