Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: обстреляли из самолета

Около полуночи российский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Краснопольской громады на Сумщине.

Россияне ударили по мирному селу около полуночи



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, один дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, есть большие разрушения в домохозяйствах.

Предварительно, по меньшей мере ранены три местных жителя.

Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

На местах прилетов работают спасатели.