Главная » Украина » Происшествия
08:55 02 Июня 2022 91 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: обстреляли из самолета
Около полуночи российский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Краснопольской громады на Сумщине.
Россияне ударили по мирному селу около полуночи
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, один дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, есть большие разрушения в домохозяйствах.
Предварительно, по меньшей мере ранены три местных жителя.
Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
На местах прилетов работают спасатели.
Loading...
Новости по теме
ТОР
ТОРРоссия готовится воевать с украинскими партизанами на Луганщине
02.06.2022 07:51