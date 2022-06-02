НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
08:55 02 Июня 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: обстреляли из самолета

Около полуночи российский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Краснопольской громады на Сумщине.

Россияне ударили по мирному селу около полуночи

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, один дом разрушен до основания – прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, есть большие разрушения в домохозяйствах.

Предварительно, по меньшей мере ранены три местных жителя.

Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

На местах прилетов работают спасатели.

Один из домов разрушен полностью из-за прямого попадания ракеты

Один из домов разрушен полностью из-за прямого попадания ракеты

На местах прилетов работают спасатели

На местах прилетов работают спасатели

Loading...

Новости по теме

ТОР
02.06.2022 08:36
На Херсонщине оккупанты нанимаются к местным жителям на сбор клубники
ТОР
02.06.2022 08:08
Битва за Северодонецк продолжается: враг наступал в сторону Боброво и Устиновки
ТОР
02.06.2022 07:51
Россия готовится воевать с украинскими партизанами на Луганщине
blog comments powered by Disqus
Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ простреливают стратегическую трассу снабжения россиян

07:01 Украина

Россия нанесла ракетный удар по транспортным объектам на Львовщине: подробности

06:41 Украина

Пушилин ранен или нет: подробный разбор с фото и видео

18:03 Украина

Россия может открыть «второй фронт» на Киевском направлении

17:21 Украина

Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

16:00 Мир

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной

09:48 Мир

Затишье перед бурей: глава Днепропетровской ОВА предупредил о приближении российских войск к области

08:22 Украина

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина

Военный ВСУ снял на видео гигантское облако аммиака рядом с местом взрыва в Северодонецке

20:59 Украина

Лукашенко секретно наградил сотрудников КГБ за “спецоперацию” в Украине

13:11 Мир