Законодательная база Украины в сфере онлайн казино на примере игорного заведения Пинап

Процедура регулирования онлайн казино в Украине на законодательном уровне. Каковы были изменения в игровой индустрии и к чему это привело

Пинап – современное интернет казино, предлагающее своим пользователям широкий ассортимент слотов онлайн, разные способы ввода и вывода средств, профессиональную службу поддержки. Однако официально играть в игровые автоматы с выводом денег в Украине стало возможно только с 2021 года. Первые лицензии на деятельность онлайн казино в Украине были выданы после 2020 года, когда был подписан закон о государственном регулировании деятельности организаций, которые занимаются проведением азартных игр. С того времени выбрать оптимальное по параметрам казино юа стало намного проще. Требуется отдавать предпочтение только игорным заведениям, которые имеют лицензию, таким как Pin Up casino.

Изменения в сфере онлайн казино

Даже во времена, когда автоматы онлайн на деньги были под запретом, можно было играть в слоты онлайн. Борьба с нелегальным игорным бизнесом не приносила должного результата. Поэтому в 2020 году правительством Украины было принято решение вместо борьбы с игорным бизнесом провести его легализацию.

Были установлены законы ведения игорного, которые предусматривали необходимость соблюдения ряда правил. К примеру, казино могут открываться только в крупных и престижных отелях. Правила касаются и онлайн казино. Для работы виртуальных игорных заведений требуется получить специальную лицензию. В таком случае пользователи могут быть уверены, что казино, имеющее лицензию, соответствует всем нормам законодательства и позволяет без проблем забрать выиграть. Примером такого игорного заведения является онлайн казино Pin Up, позволяющее играть в казино онлайн, используя при этом национальную валюту.

Основные требования к лицензии для онлайн казино Пинап

Если нужно выбрать игровые автоматы на деньги с высокой отдачей, следует отдавать предпочтение только лицензированным игорным заведениям, таким как Pin Up казино. Чтобы получить игорную лицензию для онлайн казино, заведение должно отвечать требующим требованиям:

1. Минимальный возраст игроков в Украине должен составлять 21 год. Поэтому на портале должна быть возможность выполнить верификацию игроков.

2. Запрещается агрессивная реклама игорного заведения, принуждающая принимать участие в азартных играх.

3. Все расчеты с игроками должны производиться в национальной валюте.

4. Слоты онлайн на деньги должны быть представлены только сертифицированными провайдерами.

5. Все выигрыши должны облагаться налогом.

Если игорное заведение соблюдает все правила, оно получает лицензию, и может работать в Украине полностью легально. Казино на гривны Пинап относится именно к таким легальным виртуальным игорным заведениям, предлагающим пользователям широкий ассортимент слотов, настольных и карточных игр, стабильные выигрыши и большой выбор способов вывода заработанных средств.