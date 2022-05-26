НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:51 02 Июня 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Россия готовит «референдум» в Запорожской области: Мелитополь станет «столицей»

Российские оккупанты продолжают готовится к присоединению к РФ части украинских территорий, которые сейчас временно оккупированы войсками РФ, в том числе в Запорожской области.

Гауляйтер Запорожской области Балицкий после

Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на свои источники.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Несмотря на срыв нескольких ранее озвученных сроков проведения псевдореферендумов, захватчики таки намерены осуществить новый в июле.

В Кремле собираются объявить о создании «ЗНР» или прямой оккупации части Запорожской области даже без взятия областного центра. Для этого же готовят документы о «переносе столицы республики» в Мелитополь.

Также до июля российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина продвинутся максимально вплотную к Зпорожью.  Именно по участку фронта на дату «референдума» Россия и определит границы очередного квазиобразования.

Однако в Кремле рассматривают и варианты принятия гауляйтерами псевдореспублик «конституций», в которой их границы будут определены в соответствии с географическими границами украинских областей. Тогда спустя какое-то время россияне смогут начать новую «спецоперацию» по, например,  “освобождению Запорожья”.

В материале отмечено, что захватчики, которые налаживают работу оккупационных администраций, уже начали заниматься подготовкой населения к долговременной оккупации: отключают украинских операторов и оборудование провайдеров, включают пропагандистскую машину, раздают паспорта и просто запугивают.

Тэги: Запорожье, мелитополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.05.2022 10:57
СБУ объявила подозрение гауляйтеру Запорожской области Балицкому
ТОР
21.05.2022 11:07
В оккупированном Мелитополе Байрактар ВСУ уничтожил позиции россиян
ТОР
21.08.2018 12:21
Откровения опера «новой полиции»: «Подбрасываем оружие, наркотики, наносим ДНК на улики»
blog comments powered by Disqus
Болезнь Путина подтвердили в разведке США: озвучены новые данные

20:08 Мир

Точка невозврата для России наступит в августе: американский генерал назвал причины

18:25 Украина

ВСУ отошли за Северский Донец в районе Лимана и заняли оборону на берегах. Карта

17:33 Украина

Российскую артиллерию уничтожат за неделю-две: почему это возможно с HIMARS и MLRS

15:22 Мир

Россия нанесла ракетный удар по транспортным объектам на Львовщине: подробности

06:41 Украина

Пушилин ранен или нет: подробный разбор с фото и видео

18:03 Украина

Россия может открыть «второй фронт» на Киевском направлении

17:21 Украина

Путин уволил сразу пять генералов: названы причины

16:00 Мир

В России заговорили о подписании мирного соглашения с Украиной

09:48 Мир

Россия нанесла авиаудары по Сумщине и обстреляла из артиллерии

07:33 Украина

ВСУ двинулись на Новую Каховку, это плацдарм для освобождения Херсона, – эксперт

06:20 Украина