Россия готовит «референдум» в Запорожской области: Мелитополь станет «столицей»

Российские оккупанты продолжают готовится к присоединению к РФ части украинских территорий, которые сейчас временно оккупированы войсками РФ, в том числе в Запорожской области.

Гауляйтер Запорожской области Балицкий после



Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на свои источники.

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Несмотря на срыв нескольких ранее озвученных сроков проведения псевдореферендумов, захватчики таки намерены осуществить новый в июле.

В Кремле собираются объявить о создании «ЗНР» или прямой оккупации части Запорожской области даже без взятия областного центра. Для этого же готовят документы о «переносе столицы республики» в Мелитополь.

Также до июля российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина продвинутся максимально вплотную к Зпорожью. Именно по участку фронта на дату «референдума» Россия и определит границы очередного квазиобразования.

Однако в Кремле рассматривают и варианты принятия гауляйтерами псевдореспублик «конституций», в которой их границы будут определены в соответствии с географическими границами украинских областей. Тогда спустя какое-то время россияне смогут начать новую «спецоперацию» по, например, “освобождению Запорожья”.

В материале отмечено, что захватчики, которые налаживают работу оккупационных администраций, уже начали заниматься подготовкой населения к долговременной оккупации: отключают украинских операторов и оборудование провайдеров, включают пропагандистскую машину, раздают паспорта и просто запугивают.

Тэги: Запорожье, мелитополь