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18:25 02 Июня 2022 Просмотров 517   КомментариевКомментарии

Точка невозврата для России наступит в августе: американский генерал назвал причины

Кульминацию боевых действий на востоке Украины стоит ожидать к августу, пока позиции России ухудшаются, а Украины улучшаются.

Ходжес озвучил очередной прогноз войны в Украине

Как сообщила ТСН, такой прогноз озвучил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

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По его словам, у России уже заканчивается высокоточное оружие, но остаются обычные ракеты и артиллерия.

«Смогут ли россияне поддерживать бои после августа? Я не вижу – как», – сказал генерал, отметив, что у россиян проблемы с логистикой, живой силой, транспортом и техникой.

По мнению американского генерала, уже в сентябре ВСУ перейдут в контрнаступление на Донбассе.

«Я остаюсь оптимистом, потому что война – это испытание воли. А у украинцев самая высокая воля. И это испытания логистики. И я вижу, что логистическая ситуация в Украине улучшается с каждой неделей, а логистическая ситуация в России медленно ухудшается. У них нет ни союзников, ни друзей», – подытожил Ходжес.

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