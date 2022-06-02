Взрывы в Николаеве: город мощно обстреливают из артиллерии

В Николаеве снова гремят взрывы, над городом поднялись клубы дыма.

Николаев мощно обстреляли



О взрывах сообщают местные жители в соцсетях и пабликах, публикуют фото и видео последствий прилетов.

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Сообщается о возможном попадании в один из объектов инфраструктуры. После этого прилета оттуда валит густой темный дым.

Позже сообщили о сильном пожаре вследствие взрыва в Николаеве, который произошел после вечернего обстрела сегодня войсками России.

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