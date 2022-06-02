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19:36 02 Июня 2022 299 Комментарии
Взрывы в Николаеве: город мощно обстреливают из артиллерии
В Николаеве снова гремят взрывы, над городом поднялись клубы дыма.
Николаев мощно обстреляли
О взрывах сообщают местные жители в соцсетях и пабликах, публикуют фото и видео последствий прилетов.
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Сообщается о возможном попадании в один из объектов инфраструктуры. После этого прилета оттуда валит густой темный дым.
Позже сообщили о сильном пожаре вследствие взрыва в Николаеве, который произошел после вечернего обстрела сегодня войсками России.
Новость дополняется…
Тэги: Николаев
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