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Главная » Украина » Общество
15:15 03 Июня 2022 Просмотров 521   КомментариевКомментарии

ВСУ уничтожили расчет орудия врага благодаря пьяному русскому командиру

Командир одного из подразделений российских оккупантов был настолько пьян во время артдуэли, что не смог командовать расчетами, в результате чего ВСУ смогли уничтожить один из них.

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Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, 2 июня командир одного из дивизионов 120 артиллерийской бригады (в/ч 59361, Юрга) находился в состоянии алкогольного опьянения и был не в состоянии отдавать приказы во время артиллерийской дуэли в Донецкой области.

Из-за его действий расчет одного из орудий не смог навестись на цель, вовремя не сменил позицию и впоследствии был уничтожен ударом артиллерии ВС Украины.

“В связи с затягиванием проведения “специальной военной операции” на территории Украины командиры подразделений ВС РФ все больше нарушают дисциплину во время боевых действий, тем самым увеличивая жертвы среди своих подчиненных”, – отметил журналист.

Тэги: Донбасс
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