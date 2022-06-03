ВСУ уничтожили расчет орудия врага благодаря пьяному русскому командиру

Командир одного из подразделений российских оккупантов был настолько пьян во время артдуэли, что не смог командовать расчетами, в результате чего ВСУ смогли уничтожить один из них.

Российские военные спиваются во время "спецоперации"



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, 2 июня командир одного из дивизионов 120 артиллерийской бригады (в/ч 59361, Юрга) находился в состоянии алкогольного опьянения и был не в состоянии отдавать приказы во время артиллерийской дуэли в Донецкой области.

Из-за его действий расчет одного из орудий не смог навестись на цель, вовремя не сменил позицию и впоследствии был уничтожен ударом артиллерии ВС Украины.

“В связи с затягиванием проведения “специальной военной операции” на территории Украины командиры подразделений ВС РФ все больше нарушают дисциплину во время боевых действий, тем самым увеличивая жертвы среди своих подчиненных”, – отметил журналист.

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