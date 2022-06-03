Главная » Украина » Происшествия
17:00 03 Июня 2022 339 Комментарии
В Днепре прогремели взрывы: над городом столб густого дыма
Днем 3 июня около 16:25 в Днепре прогремели взрывы, один из которых был очень мощным.
Об это сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они также делятся фото и видео густого дыма.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Люди уточняют, что сигнала воздушной тревоги не было ни до взрывов, ни после.
По предварительной информации, что-то взорвалось на территории одного из предприятий, там сейчас пожар. Также неизвестно, что чему предшествовало – взрыв пожару или наоборот.
Новость дополняется…
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ отбросили врага от двух населенных пунктов под Северодонецком
03.06.2022 16:29
ТОРВСУ освободили от оккупантов два села на Харьковщине
03.06.2022 15:34