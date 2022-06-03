В Днепре прогремели взрывы: над городом столб густого дыма

Днем 3 июня около 16:25 в Днепре прогремели взрывы, один из которых был очень мощным.

Об это сообщают местные жители в пабликах и соцсетях. Они также делятся фото и видео густого дыма.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Люди уточняют, что сигнала воздушной тревоги не было ни до взрывов, ни после.

По предварительной информации, что-то взорвалось на территории одного из предприятий, там сейчас пожар. Также неизвестно, что чему предшествовало – взрыв пожару или наоборот.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Новость дополняется…