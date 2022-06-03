Россияне сформировали кулак для наступления на Славянск: собрано 20 БТГр

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточив группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп.

Оккупанты планируют мощное наступление на Славянск



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Также там отметили, что для улучшения тактического положения враг пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Барвенково и Святогорск. Однако эти попытки успехом не увенчались.

На Донецком направлении противник сосредоточил основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

Также враг вел наступление в направлении Бахмута, Соледара и Лисичанска. Получив отпор от ВСУ, противник отошел на ранее занятые позиции.

Также отмечается, что российские войска пытались взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

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