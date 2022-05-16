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08:04 05 Июня 2022 86 Комментарии
Российская авиация обстреляла Краматорск ракетами: есть разрушения
В ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть разрушения.
Российские ракеты ударили по Краматорску
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
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«Ночной авиаракетный удар по Краматорску.»Освобождают» нас от промышленности”, – написал Гончаренко в Facebook.
Он также отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв, но есть серьезные повреждения на двух предприятиях города.
Тэги: Краматорск
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