Российская авиация обстреляла Краматорск ракетами: есть разрушения

В ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами с самолета, есть разрушения.

Российские ракеты ударили по Краматорску



Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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«Ночной авиаракетный удар по Краматорску.»Освобождают» нас от промышленности”, – написал Гончаренко в Facebook.

Он также отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв, но есть серьезные повреждения на двух предприятиях города.

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