Удачные контратаки ВСУ в Северодонецке сбили боевую мощь российской армии – ISW

Украинские военные продолжали 5 июня проводить ограниченные и локализованные, но успешные контратаки против российских позиций по всей Украине, включая отвоевание больших районов Северодонецка.

ВСУ изматывают оккупанта контратаками



Об этом сообщили в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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По мнению аналитиков, украинские силы, вероятно, стремятся использовать продолжающееся внимание России к Северодонецку для проведения контратак на других направлениях, в частности к северу от Харькова.

Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать технику и войска в район Северодонецка-Лисичанска, ВСУ провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска на восточные окраины города и из южных населенных пунктов.

Украинское контрнаступательное давление, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских войск к Луганской области и, следовательно, оставлять уязвимости в российских оборонительных усилиях в Харьковской области и вдоль Южной оси.

Способность украинских сил успешно контратаковать в Северодонецке, нынешнем приоритетном районе операций Кремля, еще раз указывает на снижение боевой мощи российских войск в Украине.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк