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14:53 06 Июня 2022 Просмотров 997   КомментариевКомментарии

ВСУ практически вытеснили оккупантов из Северодонецка – ТРО “Азов” Днепр

Северодонецк, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, почти весь уже находится под контролем украинских военных.

"Азов" показал кадры проезда по уоицам Северодонецка

Об этом сообщили в ТРО “Азов” Днепр. Украинские воины также показали видео их перемещения по улицам города.

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Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов после визита на участок фронта в Северодонецке сообщил, что украинские военные в ходе тяжелейших боев вытесняют оккупантов из города..

«На сегодняшний день это самое «горячее» направление российско-украинской войны, где наши защитники в тяжелых боях уничтожают врага. На определенных участках отмечается десятикратное преимущество противника в артиллерии. Несмотря на это, мы постепенно вытесняем оккупантов из города», – сказал Буданов.

Как сообщали Власти, украинские военные продолжали 5 июня проводить ограниченные и локализованные, но успешные контратаки против российских позиций по всей Украине, включая отвоевание больших районов Северодонецка.

Тэги: Северодонецк

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