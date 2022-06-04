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Главная » Украина » Общество
06:05 07 Июня 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Украина оттеснила российский флот в Черном море на 100 км от берега

Украинские военно-морские силы бросают вызов российскому господству над северо-западной частью Черного моря и утверждают, что мешают российским военным кораблям действовать вблизи береговой линии.

Российский флот не чувствует себя безопасно возле украинских берегов

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики сослались на заявление ВМС Украины об оттеснении группировки Черноморского флота России более чем на 100 км от украинского побережья.

В докладе также говорится, что российским военно-морским силам впоследствии пришлось изменить свою тактику в Черном море и в большей степени полагаться на системы береговой обороны «Бал» и «Бастион» в оккупированном Херсоне и Крыму, а не на морскую противовоздушную оборону.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска укрепляют свои средства ПВО на острове Змеином, а Министерство обороны Украины сообщило, что российские войска развернули дополнительные батальоны ПВО С-300 в Крыму.

Взятые вместе, эти сообщения свидетельствуют о том, что украинское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в том числе предоставленные Великобританией и другими государствами, вынудили российскую группировку в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону.

Украина, скорее всего, попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и получить дополнительную экономическую поддержку со стороны Запада, включая, возможно, открытие новых маршрутов для международной помощи Украине.

Тэги: черное море

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