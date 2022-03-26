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19:41 07 Июня 2022 Просмотров 149   КомментариевКомментарии

Судьба похищенных руководителей Кирилловской громады до сих пор неизвестна: родные бьют тревогу

Судьба похищенных оккупантами в конце мая руководителей Кирилловской громады в Запорожской области до сих пор неизвестна.

Никто не знает, что происходит с похищенными украинцами и где они находятся

Еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

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Малеева вытащили из его дома около пяти утра, а затем похитили Коробку.

Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.

Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

Глава Кирилловской громады Иван Малеев

Глава Кирилловской громады Иван Малеев

Родные похищенных бьют тревогу и обращаются во все инстанции с просьбами о помощи.

Заместитель главы громады Игорь Коробка

Заместитель главы громады Игорь Коробка

“Уважаемый глава Запорожской военной администрации Александр Старух, почему вы молчите, почему не придаете огласке данную ситуацию, почему хоть слова в телемарафоне вы не скажете?” – эмоционально задается вопросом сын Ивана Малеева Анатолий.

Директор кирилловского дома культуры Светлана Шиян

Директор кирилловского дома культуры Светлана Шиян

Также родственники отмечают, что до сих пор не знают, где находятся их близкие люди и что с ними происходит.

“Уважаемый президент Владимир Александрович, я Вас умоляю, помогите им, потому что то, что они сейчас чувствуют и то, что с ними там делают неизвестно никому”, – в отчаянии обратился Анатолий Малеев к президенту Украины.

Тэги: Кирилловка, Иван Малеев

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