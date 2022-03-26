Судьба похищенных руководителей Кирилловской громады до сих пор неизвестна: родные бьют тревогу
Судьба похищенных оккупантами в конце мая руководителей Кирилловской громады в Запорожской области до сих пор неизвестна.
Еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.
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Малеева вытащили из его дома около пяти утра, а затем похитили Коробку.
Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.
Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.
Родные похищенных бьют тревогу и обращаются во все инстанции с просьбами о помощи.
“Уважаемый глава Запорожской военной администрации Александр Старух, почему вы молчите, почему не придаете огласке данную ситуацию, почему хоть слова в телемарафоне вы не скажете?” – эмоционально задается вопросом сын Ивана Малеева Анатолий.
Также родственники отмечают, что до сих пор не знают, где находятся их близкие люди и что с ними происходит.
“Уважаемый президент Владимир Александрович, я Вас умоляю, помогите им, потому что то, что они сейчас чувствуют и то, что с ними там делают неизвестно никому”, – в отчаянии обратился Анатолий Малеев к президенту Украины.