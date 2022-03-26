Судьба похищенных руководителей Кирилловской громады до сих пор неизвестна: родные бьют тревогу

Судьба похищенных оккупантами в конце мая руководителей Кирилловской громады в Запорожской области до сих пор неизвестна.

Никто не знает, что происходит с похищенными украинцами и где они находятся



Еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно

Малеева вытащили из его дома около пяти утра, а затем похитили Коробку.

Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.

Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

Родные похищенных бьют тревогу и обращаются во все инстанции с просьбами о помощи.

“Уважаемый глава Запорожской военной администрации Александр Старух, почему вы молчите, почему не придаете огласке данную ситуацию, почему хоть слова в телемарафоне вы не скажете?” – эмоционально задается вопросом сын Ивана Малеева Анатолий.

Также родственники отмечают, что до сих пор не знают, где находятся их близкие люди и что с ними происходит.

“Уважаемый президент Владимир Александрович, я Вас умоляю, помогите им, потому что то, что они сейчас чувствуют и то, что с ними там делают неизвестно никому”, – в отчаянии обратился Анатолий Малеев к президенту Украины.

Тэги: Кирилловка, Иван Малеев