Россия здесь навсегда: гауляйтер Мелитополя объявила о подготовке “референдума”

После визита в оккупированный Мелитополь первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко местная гауляйтер Галина Данильченко заявил о подготовке “референдума”.

Данильченко заявила о "референдцме" после визита кремлевского куратора



Видеообращение Данильченко опубликовало российское агентство РИА Новости.

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По словам коллаборантки, Кириенко посетил Мелитополь «с рабочим визитом» и поблагодарил сотрудников жилищно-коммунальной сферы, медицины, образования и «руководство региона» за то, что город якобы «живет мирной жизнью», а также «за вклад каждого жителя города в построение новой жизни».

«А мы, в свою очередь, очень благодарны РФ за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают в построении этой жизни. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией. РФ здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», – сказала Данильченко.

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