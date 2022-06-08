08.06.2022 15:17
Главная » Украина » Общество
15:22 08 Июня 2022 115 Комментарии
Россия и Украина на линии фронта обменялись телами погибших
В Запорожской области на линии фронта состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50».
Об этом 8 июня сообщило Министерство реинтеграции оккупированных территорий.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важно
Из 50 наших защитников 37 – защитники «Азовстали».
Перед этими телами обменялись 4 июня, по формуле «160 на 160»
Новости по теме
ТОРЗеленский и Шольц поговорили о зерне и Путине
08.06.2022 14:09