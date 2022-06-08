Россия и Украина на линии фронта обменялись телами погибших

В Запорожской области на линии фронта состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50».

Об этом 8 июня сообщило Министерство реинтеграции оккупированных территорий.

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Из 50 наших защитников 37 – защитники «Азовстали».

Перед этими телами обменялись 4 июня, по формуле «160 на 160»