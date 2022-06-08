Россия отказалась от быстрых псевдореферендумов “по-крымски” в Херсоне и Мелитополе: названа причина

Быстрогых псевдореферендумов «по-крымски» в Херсонской и Запорожской областях не получится: их отложили до осени, поскольку в Москве не уверены, что удастся отстоять захваченные территории и не придется пойти с Киевом на компромисс.

Россия явно не спешит с "референдумами"



Такое мнение изданию «МО» высказали эксперты.

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Вчерашние бравурные заявления о начале подготовки “референдумов” о вхождении в РФ “по-крымски”, сделанные «временными администрациями» после приезда на захваченные территории Сергея Кириенко, сегодня сменились словами о небыстрой процедуре.

Стремительно проведенный референдум 2014 года в 2022-м не повторится.

Оказалось, что теперь на подготовку нужно несколько месяцев, и “плебисцит” пройдет не раньше осени. Такой срок назвал Евгений Балицкий, которого российские СМИ именуют “главой военно-гражданской администрации региона”, а украинские медиа — “гауляйтером Запорожья”.

Отметим, что сам Кириенко публичных заявлений не делал — его слова о том, что включение Херсонской области в состав России «будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма», процитировал близкий к нему партийный менеджер Игорь Кастюкевич. Слухи же о скором “референдуме” на новых оккупированных территориях — и о том, что даже печатаются необходимые документы для плебисцита — начали циркулировать еще с апреля.

Почему в Кремле все время намекают на крымский сценарий для Херсона и других захваченных областей, но все время его откладывают?

Политолог Аббас Галлямов называет три причины.

“В Кремле нет единого мнения, во-первых, по вопросу о том, удастся ли этот референдум провести достаточно чисто, чтобы это не выглядело совсем уж позором. Ясно ведь, что основная масса местного населения проголосует против, а выглядеть все должно так, будто люди проголосовали за”, – назвал первую причину эксперт.

Во-вторых, по его мнению, вообще ещё не ясно, удастся ли отстоять эту территорию в военном смысле, поскольку больших успехов российская армия не демонстрирует.

“В-третьих, непонятно, что делать с Украиной в целом. Похоже, что придётся договариваться, а референдум переговорам точно не поможет. Вот и оттягивают», – сказал Галлямов.

По мнению политолога Федора Крашенинникова, “референдумы” объявят, когда российские войска закончат наступление, и в Москве решат, что достаточно.

Он указывает что многие области захвачены в разной степени: Херсонская оккупирована почти полностью, Запорожская — в значительной степени, но без столицы региона — Запорожья, а Харьковская — лишь частично, в районе границы с РФ. В Москве пока не понимают, стоит ли проводить “референдумы” на частично оккупированных землях, хотя это делали в ДНР и ЛНР в 2014-м — но тогда под контролем сепаратистов были столицы, Донецк и Луганск.

“Возможно также, что хотят провести референдумы сразу во всех областях, включая новые в ДНР и ЛНР, но для этого должны быть успешно завершены действия военных”, – резюмировалКрашенинников.

Тэги: мелитополь, херсон