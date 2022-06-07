В Черном море российские корабли готовятся к ракетным атакам от ВСУ

В Черном море группировка разнородных сил Черноморского флота россиян отрабатывает обучение по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.

Российский флот ожидает ракетных ударов ВСУ



Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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При этом российские корабли держатся на безопасном расстоянии от украинского побережья.

Также отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», установленных россиянами на корабельно-катерном составе.

При этом 3️ надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Итого, 28 российских «Калибров» наготове.

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