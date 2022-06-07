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06:52 09 Июня 2022 113 Комментарии
В Черном море российские корабли готовятся к ракетным атакам от ВСУ
В Черном море группировка разнородных сил Черноморского флота россиян отрабатывает обучение по боевой устойчивости группировки в условиях применения против него противокорабельных ракет и авиации.
Российский флот ожидает ракетных ударов ВСУ
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
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При этом российские корабли держатся на безопасном расстоянии от украинского побережья.
Также отрабатывается применение сухопутных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», установленных россиянами на корабельно-катерном составе.
При этом 3️ надводных и 1 подводный носитель ракетного вооружения находится в готовности к нанесению ракетных ударов. Итого, 28 российских «Калибров» наготове.
Тэги: черное море
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