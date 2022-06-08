Россия вывела часть подразделений с Бахмутского направления из-за значительных потерь

На Бахмутском направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительные потери и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса.

Части бригад 1-го армейского корпуса РФ понесли серьезные потери



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На этом направлении враг обстреливал позиции наших подразделений по ствольной и реактивной артиллерии вблизи Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья и Майорского.

Также российские военные наносили ракетно-авиационные удары по районам населенных пунктов Верхнекаменка, Золотое, Берестовое, Славянск и Нью-Йорк.

Используя результаты огневого воздействия, противник ведет штурмовые действия в районе населенных пунктов Роты, Николаевки и Камышевахи.

Тэги: Донбасс, бахмут