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14:48 09 Июня 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Низко, быстро и опасно: в ГУР раскрыли подробности доставки помощи на “Азовсталь” вертолетами

Операции по доставке помощи и боеприпасов защитникам “Азовстали” в Мариуполе над территорией, которую контролировал противник, казались невозможными, но их осуществляли.

Участник рискованной операции раскрыл ее подробности

О деталях предоставления воздушной помощи “Азовстали” изданию “The WARZONE” рассказал участник операции с позывным “Флинт”

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Для доставки боеприпасов, еды и медикаментов защитникам, которые находились в осаде российских войск был подготовлен план с применением вертолетов, который американские журналисты оценили как дерзкий и очень рискованный.

“Важность первого полета заключалась в том, что многие люди смотрели на эту операцию как на невозможную, поэтому мы хотели показать другим летчикам и военным, что это возможно”, – рассказал “Флинт ”.

Все участники операции полностью осознавали ее опасность. Чтобы загрузить больше полезного груза для защитников «Азовстали» с вертолетов было снято вооружение, чтобы снизить их вес.

Учитывая невозможность полностью скрытого проведения рискованных полетов, для введения врага в заблуждение была проведена сложная операция по дезинформации.

Понимая значительный риск задуманного, несколько пилотов отказалось участвовать. Но первый согласившийся пилот имел личную причину.

“Его жена была боевым медиком на “Азовстали”. Она работала с тяжелоранеными бойцами, и задачей первого полета была эвакуация тяжелораненых, а также ее с территории завода”, – рассказал «Флинт».

По его словам, добраться до «Азовстали» было непросто. Быстрый и низкий полет над местностью с горами и препятствиями, такими как деревья и телефонные провода, требовали большого мастерства пилота.

Кроме того, в некоторых случаях рейсы совершались ночью с помощью приборов ночного видения, что требовало от пилотов соответствующего опыта использования.

“Первое прибытие вертолетов удивило защитников “Азовстали”. Они сказали, что мы не знаем места вашего отправления, но вы прилетели к нам с неба. Это совершенно особенные эмоции, когда по возвращении ты отдаешь раненым врачам и понимаешь, что сделал что-то совершенно невозможное. Вы чувствуете гордость и счастье за ​​своих людей», – вспоминает Флинт свое эмоциональное состояние после приземления.

Но следующие полеты, по его словам, становились все сложнее, поскольку россияне начали усиливать свою противовоздушную оборону.

«Во время второго полета вертолет был обстрелян, но он смог достичь точки заправки и успешно совершил посадку», – рассказал Флинт.

Пытаясь обходить российскую ПВО, летчики меняли маршруты, летая то над землей, то над водой.

«Мне известна ситуация, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины», – вспомнил он.

“Об этих операциях нужно писать книги и снимать фильмы о последнем месте обороны Мариуполя. И я думаю, что эту историю перескажут наши дети, – заключил «Флинт».

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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