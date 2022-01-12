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06:20 10 Июня 2022 Просмотров 1562   КомментариевКомментарии

В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео

В Днепре около 03:40 прогремел мощный взрыв, после которого в одном из районов города начался сильный пожар.

После взрыва поднялся огромный столб черного дыма

О случившемся местные жители рассказали в соцсетях и пабликах. Там же люди выкладывали фото и видео последствий.

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Говорят, что бабахнуло очень мощно – в соседних домах выбило стекла.

Произошло это во время действия воздушной тревоги, поэтому многие подумали о прилете.

Но, по предварительной информации, сработала система ПВО, а пожар стал следствием падения обломков ракеты.

На месте пожара работают экстренные службы.

Официальной информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Тэги: днепр, пожар
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