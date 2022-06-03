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08:35 10 Июня 2022 Просмотров 973   КомментариевКомментарии

ВСУ показали уничтожение российской техники британскими самонаводящимися ракетами Brimstone

Украинские военные показали видео боевого применения британских ракет Brimstone в районе с. Малое Веселое на Харьковщине.

Ракеты Brimstone сами захватывают цель

На кадрах видно поражение двух единиц вражеской техники.

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Ракета Brimstone (ранее задуманная как противокорабельная, но сейчас поражающая наземные цели) – это модернизированный европейским консорциумом MBDA американский AGM-114 Hellfire.

Особенностью ракеты является то, что сама она автоматически захватывает цели, реагируя на массу металла в радиусе дальше 2 км от точки пуска.

Тэги: Харьков
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