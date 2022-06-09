В оккупированном Мелитополе россияне реанимировали ГАИ и отбирают у людей авто

В оккупированном РФ Мелитополе коллаборанты реанимировали ГАИ, сотрудники которой выбивают у водителей деньги и забирают автомобили.

В Мелитополе гаишники выколачивают у водителей деньги и отбирают машины



Об этом сообщил 24 канал со ссылкой на своего корреспондента из Запорожья.

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По его словам, в новую структуру вошли экс-гаишники, известные горожанам по своим непомерным коррупционным аппетитам.

Теперь они не только собирают деньги у украинцев на дорогах, но и могут запросто отобрать автомобиль и водительское удостоверение.

Например, 8 июня, они отняли машину прямо на дороге, даже не составив протокол.

Как рассказал журналист, коллаборанты конфисковали авто, поскольку водитель ехал не по правой полосе движения, а по левой. Известно, что правила дорожного движения требуют двигаться по правой полосе движения, не занимая левую, чтобы не создавать препятствий для других.

Кроме того, по словам журналиста, у мужчины забрали также водительское удостоверение – псевдоинспекторы сказали ему, чтобы тот приезжал к ним на пересдачу. Можно себе представить, какую сумму денег необходимо будет выложить за такую «пересдачу».

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