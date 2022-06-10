Россия планировала после захвата Киевской области раздать гражданам паспорта СССР

Российские войска в случае захвата Киевской области хотели раздать местным жителям паспорта СССР — до проведения псевдореферендума о провозглашении местной республики.

Россияне привезли с собой множество советских паспортов



Об этом сообщила пресс-служба СБУ

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Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение оккупантов в тех регионах Украины, которые находятся под их оккупацией.

В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района.

Во время его осмотра правоохранители изъяли сотни незаполненных советских паспортов.

Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. То есть все надписи на нихвыполнены не только на русском, но и на украинском языке.

Причем, подобная серия паспортов не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.

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