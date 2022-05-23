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18:12 10 Июня 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Без колебаний: Китай пригрозил войной в случае объявления Тайванем независимости

Китай без колебаний начнет войну, если Тайвань провозгласит свою независимость.

Китай передал"привет" Тайваню через США

Как сообщило NDTV,  об этом предупредил министр обороны Китая своего американского коллегу Ллойда Остина в пятницу, 10 июня, на первых личных переговорах.

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«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия определенно без колебаний начнет войну любой ценой», — сказал У Цянь во время встречи с Ллойдом Остином.

Китайский министр также пообещал, что Пекин «разобьет в пух и прах любой заговор о «независимости Тайваня» и решительно поддержит объединение родины», сообщило министерство обороны Китая.

Он «подчеркнул, что Тайвань — это Тайвань Китая… Использование Тайваня для сдерживания Китая недопустимо», — заявили в министерстве.

Остин в свою очередь призвал своего китайского коллегу воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня.

Тайвань, самоуправляемый, демократический остров, живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая. Пекин рассматривает остров как свою территорию и поклялся однажды захватить его силой, если это необходимо.

Тэги: США, Китай, тайвань
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