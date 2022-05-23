Без колебаний: Китай пригрозил войной в случае объявления Тайванем независимости
Китай без колебаний начнет войну, если Тайвань провозгласит свою независимость.
Как сообщило NDTV, об этом предупредил министр обороны Китая своего американского коллегу Ллойда Остина в пятницу, 10 июня, на первых личных переговорах.
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«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайская армия определенно без колебаний начнет войну любой ценой», — сказал У Цянь во время встречи с Ллойдом Остином.
Китайский министр также пообещал, что Пекин «разобьет в пух и прах любой заговор о «независимости Тайваня» и решительно поддержит объединение родины», сообщило министерство обороны Китая.
Он «подчеркнул, что Тайвань — это Тайвань Китая… Использование Тайваня для сдерживания Китая недопустимо», — заявили в министерстве.
Остин в свою очередь призвал своего китайского коллегу воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня.
Тайвань, самоуправляемый, демократический остров, живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая. Пекин рассматривает остров как свою территорию и поклялся однажды захватить его силой, если это необходимо.