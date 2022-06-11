НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
06:27 12 Июня 2022 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Появилось видео пылающей российской техники в воинской части под Брянском

Утром 11 июня прогремели взрывы и вспыхнул пожар в российской воинской части в Клинцах под Брянском.

В воинской части под Брянском кто-то неудачно покурил

Об этом сообщили местные паблики и интернет-издания.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На территории воинской части прогремел мощный взрыв, затем еще три.

По предварительной информации, сгорела военная техника, доставленная из Украины для ремонта.

Также сообщается, что на месте происшествия не нашли обломков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. К тому же не обнаружен факт обстрела из украинского БПЛА.

Для ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники.

Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее, о человеческих жертвах также пока ничего неизвестно.

Как сообщали Власти, под российским Брянском в Клинцах около 06:00 вспыхнул пожар в воинской части.

Тэги: Россия, брянск
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.06.2022 10:13
Путин утратил статус непогрешимого: в башнях Кремля начался раздрай
ТОР
10.06.2022 21:11
В России подорожал оральный секс: граждане винят западные санкции
ТОР
28.07.2016 12:15
В российской деревне перекормленная свинья треснула пополам
blog comments powered by Disqus
ВСУ показали красивое уничтожение тыловых частей оккупантов на Харьковщине

15:19 Украина

ВСУ развивают контрнаступление на Херсонщине: освобождено Таврийское

13:53 Украина

Загадочный самолет пролетел над шестью странами НАТО: после приземления его экипаж исчез

09:40 Мир

Снаряды влетали в окна: в Северодонецке ВСУ накрыли штаб оккупантов во время совещания

09:09 Украина

Под Брянском горит воинская часть с вернувшейся из Украины техникой

08:54 Мир

Российские войска продвинулись на Донбассе на двух направлениях

08:00 Украина

Российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу: почему это плохо

07:20 Украина

В сети появилось “распоряжение” Кличко, отменяющее Указа Долгорукого об основании Москвы

17:19 Украина

ВСУ показали уничтожение артбатареи оккупантов на Херсонщине: сработали аэроразведка и артиллеристы

12:17 Украина

ВСУ показали уничтожение российской техники британскими самонаводящимися ракетами Brimstone

08:35 Украина

Украинская авиация мощно ударила по нескольким позициям россиян на Херсонщине

08:17 Украина