Появилось видео пылающей российской техники в воинской части под Брянском

Утром 11 июня прогремели взрывы и вспыхнул пожар в российской воинской части в Клинцах под Брянском.

В воинской части под Брянском кто-то неудачно покурил



Об этом сообщили местные паблики и интернет-издания.

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На территории воинской части прогремел мощный взрыв, затем еще три.

По предварительной информации, сгорела военная техника, доставленная из Украины для ремонта.

Также сообщается, что на месте происшествия не нашли обломков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. К тому же не обнаружен факт обстрела из украинского БПЛА.

Для ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники.

Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее, о человеческих жертвах также пока ничего неизвестно.

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Как сообщали Власти, под российским Брянском в Клинцах около 06:00 вспыхнул пожар в воинской части.

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