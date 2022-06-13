В Киеве на Троещине сильный пожар возле ТЦ «Маяк». Видео

В Киеве на Троещине возле ТЦ «Маяк» возник пожар, который достаточно быстро разгорелся.

Об этом сообщают местные жители и паблики.

Предположительно, горит местный рынок.

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Говорят, что пожару предшествовали взрывы. Возможно, взрывались баллоны.

Официальной информации о причинах пожара пока нет .

Также ничего неизвестно о возможных пострадавших.

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