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10:04 15 Июня 2022 16 Комментарии
После неудачного штурма трассы Бахмут Лисичанск боевики “ДНР” отказались воевать
13 июня группировка воздушно-десантных войск и 1 армейского корпуса “ДНР” предприняла попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск.
Оккупанты понесли потери
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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По его информации, в ходе наступления погибло 12 российских военных, еще 16 получили ранения.
После неудачного штурма личный состав, который участвовал в боевых действиях, отказывается участвовать в дальнейших боевых действиях.
Тэги: ДНР, Северодонецк, бахмут
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