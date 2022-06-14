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Главная » Украина » Происшествия
10:04 15 Июня 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

После неудачного штурма трассы Бахмут Лисичанск боевики “ДНР” отказались воевать

13 июня группировка воздушно-десантных войск и 1 армейского корпуса “ДНР” предприняла попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск.

Оккупанты понесли потери

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его информации, в ходе наступления погибло 12 российских военных, еще 16 получили ранения.

После неудачного штурма личный состав, который участвовал в боевых действиях, отказывается участвовать в дальнейших боевых действиях.

Тэги: ДНР, Северодонецк, бахмут
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