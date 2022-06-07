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11:17 15 Июня 2022 0 Комментарии
На Сумщине оккупанты обстреляли автомобиль из гранатомета
Около 08:30 возле одного из населенных пунктов Шалыгинской громады россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета.
Оккупанты открыли огонь из РПГ
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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По его словам, враг сделал два выстрела из РПГ.
Кроме того, часом раньше в этой же громаде российские оккупанты открыли минометный огонь по населенному пункту. Было зафиксировано 8 прилетов.
В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений
Тэги: Сумы
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