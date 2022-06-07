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11:17 15 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Сумщине оккупанты обстреляли автомобиль из гранатомета

Около 08:30 возле одного из населенных пунктов Шалыгинской громады россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета.

Оккупанты открыли огонь из РПГ

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, враг сделал два выстрела из РПГ.

Кроме того, часом раньше в этой же громаде российские оккупанты открыли минометный огонь по населенному пункту. Было зафиксировано 8 прилетов.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений

Тэги: Сумы
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