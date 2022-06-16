Потужна атака на керівника лісового управління Чернівецької області

Схоже, маємо справу ще з однією спробою представників губернаторової команди та наближених до них нардепів помародерити. Тепер вже в лісі.

Звичним чином прикриваючись режимом воєнного стану та тим, що у ці дні і президент Володимир Зеленський, і прем’єр-міністр зайняті головним – обороною держави.

Тепер мова йде про недавню кампанію із зміщення з посади непоступливого до рейдерів керівника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василя Гончара.

Для співзвучності з нинішнім часом скажемо так – пішли на нього широким фронтом, від заступника голови обласної військової адміністрації Богдана Ковалюка до народних депутатів Олени Лис та Максима Павлюка.









Останній тривалий час бомбардував міністра екології Руслана Стрільця та очільника Держлісагентства Юрія Болоховця скаргами та ініціював перевірки, жодна з яких суттєвих порушень не виявила.

«Тепер же недавно призначений міністр опинився під прямим депутатським тиском. Його зухвало схиляли до прийняття негативного кадрового рішення – звільнення Василя Гончара з посади.

Що одразу ж збурило колектив управління, включно з його районними підрозділами. Оскільки цей керівник користувався заслуженим авторитетом, неабияким управлінським хистом, активно відстоював інтереси держави та своїх працівників», – писав топовий місцевий сайт «Букінфо».

Обурені такою постановкою питання, з проханням ретельно розібратися і захистити професійного та непоступливого керівника, до очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця Р. О. одразу ж звернулися представники колективу Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

Адже показники та звіти про результати роботи абсолютно свідчили на користь ефективної діяльності очільника і колективу обласної та районних його структур.

Навіть в умовах війни вдавалося ефективно працювати, всіляко допомагати армії: і лісоматеріалами, і технікою, і грішми. А в ряди ЗСУ було призвано кращих представників структури.

Проте для тих, хто вирішив подерибанити державний ліс, а конкретно масив вздовж Дністра, який у майбутньому може стати потужною рекреаційною зоною з прекрасною економічною перспективою, це не було аргументом.

Мова йде про колишній Заставнівський район, а сьогодні Чернівецький.

«Ну і ясно, що не випадковий тут Богдан Ковалюк. Він завжди там, де пахне грішми. Цей запах навіть пахощі хвої йому ніколи не переб’ють. А крім того, він теж заставнівський, а його тато головує у Вікнянській ОТГ. Тож принади та цінність прибережної лісової смуги, як і її перспективні можливості, аж до відкриття туристичного хабу, їм добре відомі.

Тому ще до війни, 29.02.2021 року, Богдан Ковалюк звертався до Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства з проханням погодити питання про вилучення земельних ділянок загальною площею 57643,1819 гектарів та передачу їх у власність територіальних громад. Читай і татові. Це до того, що ні слова про шкурняки», – зазначав сайт «Букінфо».

Війна ці задуми, очевидно, не скасувала, а лише загострила. Виникла унікальна можливість, скориставшись тим, що увага центральної влади прикута до фронту, таки зреалізувати задумане.

Кампанію зміщення Гончара В. Б. розгорнули так широко, що був, схоже, включений план «А» і план «Б». Більше того, вже була підібрана кандидатура на місце нинішнього керівника обласного управління.

Вибір, як виглядає, впав на Миколу Орендовича, соратника колишнього нардепа від партії Порошенка Івана Рибака. Чоловіка так обнадіяли, що він вже почав об’їздити підрозділи у районах та агітувати за свою кандидатуру, обіцяючи всім підряд посади заступників.

Агітувати за себе Орендович вміє, оскільки раніше йшов на вибори технічним кандидатом Рибака до Верховної Ради, а невдовзі в обласну від «Перемоги Пальчевського». Окрім того, він два рази номінувався через конкурс безпосередньо на голову Держлісагентства та на його заступника. Також, «вмикаючи» знайомства та інші ресурси, пропонував себе очільником лісових управлінь не лише Чернівецької, а й Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Але виникла неприємна ситуація, щодо батька Миколи Орендовича, теж лісника, порушили кримінальне провадження.

Тож ситуативно дискредитованому сину теж довелося звільнитися, але кар’єрні потуги він не припинив.

«Але чи влаштовує реалізація такого плану громадськість Буковини, котра очевидно потерпає за стан обласних лісів? Чи влаштовують такі цинічні атаки колектив обласного управління та лісників на місцях, які вже перебачили різного ґатунку пройдисвітів?», – тоді писав сайт «Букінфо».

І головне, чи влаштовує усе це державу та державних людей у Києві, котрі дбають про Україну, а не свою кишеню?

Військові дії на Київщині, Житомирщині, Сході та Півночі України понищили наші ліси. Там, де не було розбомблено, ворог навіть тотально займався лісозаготівлями. Тому роль Буковини та інших заліснених західних областей у збереженні нашого лісового багатства – колосальна, як і відповідальність», – йшлося у дописі на сайті «Букінфо».

Депутати Чернівецької обласної ради, котрі обурені такими маніпуляціми, також написали колективне звернення до міністра екології пана Стрільця з проханням ретельно розібратися з тим, хто стоїть за рейдерською атакою на буковинський ліс та очільника управління.

Люди просили не допустити невиваженого кроку на користь чиїхось приватних інтересів. Звернення тоді підписали понад 30 депутатів із наявних 45, частина з яких зараз на фронті.

А звернення представників колективу лісівників Буковини до міністра Стрільця підписали понад 1 600 людей, які наголосили на повній підтримці Василя Гончара та його позиції щодо захисту буковинських лісів у державній власності. Така підтримка колективу дорогого варта.

А з ними до міністра зверталися і лісівники, які сьогодні захищають Україну на фронті і які обіцяють повернувшись, обов’язково розібратися з мародерами у тилу. Тими, що розкрадають гуманітарку, і тими, хто прагне подерибанити ліси.

Та, на жаль, тиск на залежного від них міністра за кулуарними домовленостями з боку двох народних депутатів, котрі заручилися підтримкою лідерки «Слуг народу» Олени Шуляк, усе це переважив.

У результаті кулуарних перемовин, фахового управлінця, патріота буковинських лісів Василя Гончара таки прибрали з посади.

Вірогідно, на користь якогось пройдисвіта та дерибанщика, котрий задовільнить апетити замовників цієї брудної справи.

Микола Осовський