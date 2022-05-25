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16:58 16 Июня 2022 5 Комментарии
Не успел на штурм Киева: под Белгородом с моста слетел российский военный бензовоз
Российский военный бензовоз слетел с моста в районе села Матрено-Гезово Белгородской области.
Российский бензовоз под мостом привлек внимание местных жителей
Об этом сообщили в местных пабликах. Там также появились и фото ДТП.
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Говорят, водитель не справился с управлением, его госпитализировали.
Прибывшие на место пожарные задули бензовоз пеной во избежание загорания.
Официальных сообщений и комментариев по поводу случившегося пока нет.
Тэги: Россия, белгород
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