Не успел на штурм Киева: под Белгородом с моста слетел российский военный бензовоз

Российский военный бензовоз слетел с моста в районе села Матрено-Гезово Белгородской области.

Российский бензовоз под мостом привлек внимание местных жителей



Об этом сообщили в местных пабликах. Там также появились и фото ДТП.

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Говорят, водитель не справился с управлением, его госпитализировали.

Прибывшие на место пожарные задули бензовоз пеной во избежание загорания.

Официальных сообщений и комментариев по поводу случившегося пока нет.

Тэги: Россия, белгород