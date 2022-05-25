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Главная » Мир » Происшествия
16:58 16 Июня 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Не успел на штурм Киева: под Белгородом с моста слетел российский военный бензовоз

Российский военный бензовоз слетел с моста в районе села Матрено-Гезово Белгородской области.

Российский бензовоз под мостом привлек внимание местных жителей

Об этом сообщили в местных пабликах. Там также появились и фото ДТП.

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Говорят, водитель не справился с управлением, его госпитализировали.

Прибывшие на место пожарные задули бензовоз пеной во избежание загорания.

Официальных сообщений и комментариев по поводу случившегося пока нет.

Официально о ДТП пока нигде не сообщали

Официально о ДТП пока нигде не сообщали

Местные жители рады, что не было "хлопка"

Местные жители рады, что не было "хлопка"

Тэги: Россия, белгород
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