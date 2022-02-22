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Главная » Украина » Политика
16:38 18 Июня 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Зеленский попросил Раду ратифицировать Стамбульскую конвенцию: что это и почему важно

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенции Совета Европы).

Зеленский обратился к Раде

Соответствующий документ размещен на сайте парламента.

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«Проектом акта предлагается ратифицировать Конвенцию с целью имплементации в законодательство Украины международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнему насилию», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечено, что ратификация Конвенции в первую очередь будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, «последовательно соблюдающей взятые на себя обязательства в сфере защиты прав человека и основополагающих свобод».

Конвенция Совета Европы – международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнего насилия, было открыто для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле (Турция). По состоянию на январь 2018 года ее подписали 45 стран и Европейский Союз (хотя еще 11 из них, в том числе и Украина, не ратифицировали ее). 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию. Хотя в марте 2021 года Турция отменила подпись и ратификацию Стамбульской конвенции.

Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала из-за протестов церквей и употребляемого в ней термина «гендер». Попытки ратифицировать Стамбульскую конвенцию были в 2016 и 2019 годах.

В 2020 году петиция о ратификации Стамбульской конвенции на сайте президента Украины набрала более 25 тысяч голосов. После чего Зеленский и пообещал вынести на рассмотрение Верховной рады соответствующий законопроект.

Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский
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