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17:17 18 Июня 2022 552 Комментарии
ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров
В результате артиллерийского удара ВСУ в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.
ВСУ уничтожили пункт управления россиян
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
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По его информации весь личный состав, находившийся в пункте управления погиб (более 40 человек). В том числе:
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военнослужащие высшего командного звена 20-й общевойсковой армии;
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дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания.
Тэги: Харьков, всу
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