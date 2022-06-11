ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров

В результате артиллерийского удара ВСУ в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.

ВСУ уничтожили пункт управления россиян



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его информации весь личный состав, находившийся в пункте управления погиб (более 40 человек). В том числе:

военнослужащие высшего командного звена 20-й общевойсковой армии;

дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания.

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