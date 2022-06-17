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Главная » Мир » Общество
12:31 19 Июня 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Телохранитель Зеленского отобрал у Шольца потертый портфель: в чем его загадка

Во время визита в Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно держал в руках старый потрепанный портфель, который забрать смог только один из телохранителей президента Владимира Зеленского.

Шольц никогда не расстается со своим старым портфелем

Об этом сообщило Bild.

Издание пояснило, что политик купил себе его в 80-е годы и с тех пор не расстаётся даже на официальных приёмах. С одной стороны, там находятся все необходимые бумаги и очки для чтения, с другой, портфель стал уже своего рода его символом и талисманом.

Однако в Киеве впервые Шольцу пришлось отпустить ручку портфеля. Когда канцлер приветствовал президента Украины, он переложил портфель в левую руку, однако солдат из команды телохранителей Зеленского взял его и отнёс в безопасное место.

В сопровождении Шольца также было много телохранителей, но никто не решился дотронуться до портфеля и взять его из рук канцлера.

Психолог Анке Прехт пояснил, что хоть портфель и выглядит немного подержанным и старомодным, но это хорошо сказывается на имидже оставшегося заземлённым политика.

В правом кармане портфеля, к тому же, всегда находится удостоверение члена Социал-демократической партии Германии.

Тэги: Олаф Шольц
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