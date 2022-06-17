Телохранитель Зеленского отобрал у Шольца потертый портфель: в чем его загадка
Во время визита в Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно держал в руках старый потрепанный портфель, который забрать смог только один из телохранителей президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщило Bild.
Издание пояснило, что политик купил себе его в 80-е годы и с тех пор не расстаётся даже на официальных приёмах. С одной стороны, там находятся все необходимые бумаги и очки для чтения, с другой, портфель стал уже своего рода его символом и талисманом.
Однако в Киеве впервые Шольцу пришлось отпустить ручку портфеля. Когда канцлер приветствовал президента Украины, он переложил портфель в левую руку, однако солдат из команды телохранителей Зеленского взял его и отнёс в безопасное место.
В сопровождении Шольца также было много телохранителей, но никто не решился дотронуться до портфеля и взять его из рук канцлера.
Психолог Анке Прехт пояснил, что хоть портфель и выглядит немного подержанным и старомодным, но это хорошо сказывается на имидже оставшегося заземлённым политика.
В правом кармане портфеля, к тому же, всегда находится удостоверение члена Социал-демократической партии Германии.