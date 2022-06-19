В Мелитополе перекупщики скупают у людей черешню за бесценок и везут в Крым

На южном въезде в Мелитополь, где обычно оптовики скупают черешню у местных жителей, в этом году не особенно оживленно, но торговля есть.

Из-за отсутствия торговых связей с неоккупированной частью Украины цены на черешню упали настолько, что многие мелитопольцы решили в этом году даже не собирать ягоды с деревьев.

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Оптовики предлагают около 10 грн за килограмм. Отборную же черешню размером с сливу можно продать даже по 25 грн. Но все равно это не окупает затраты на выращивание и уход за деревьями.

Люди собирают урожай и везут его на продажу больше из-за жалости к черешне, нежели из-за желания заработать.

Не лучше дела и у крупных агропроизводителей и фермеров. Два крупнейших предприятия области по выращиванию черешни – «Мелитопольская черешня» и «Опытное хозяйство Мелитопольское» – перешли под контроль оккупанты, которые активно собирают урожай. Мэр города Иван Федоров подтвердил, что они забирают черешню у фермеров, выкупая ее за бесценок.

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