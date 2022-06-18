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19:39 20 Июня 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Под Полтавой загорелся грузовик с боеприпасами и началась детонация: все подробности

На железнодорожном переезде в селе Руденковка под Полтавой загорелся военный автомобиль, который перевозил боекомплект.

Причина возгорания пока не установлена

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По его словам, сначала происходила детонация боекомплекта.

Позже Лунин уточнил, что возгорание уже потушили.

Один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу.

Пиротехники начали обследовать территорию.

Тэги: Полтава
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