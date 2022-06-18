Зеленский встретился с актером Беном Стиллером в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным голливудским актером Беном Стиллером, который приехал в Киев поддержать Украину.

О встрече сообщил сам глава государства.

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Он отметил, что украинцы ощущают поддержку всего мира и многих известных людей.

“Визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает. Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом”, – сказал Зеленский.

Перед этим Стиллер посети Киевскую область. Он побывал в поселке Макаров, который очень пострадал от армии «русского мира».

Звездный актер осмотрел разрушенные дома и пообщался с людьми, пережившими оккупацию.

Последние шесть лет Бен Стиллер посвящает свое время вопросам волонтерства и помощи беженцам по всему миру. Поэтому в Украину он приехал как посол доброй воли ООН.

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