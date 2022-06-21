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06:34 22 Июня 2022 Просмотров 350   КомментариевКомментарии

Стало известно, что ВСУ уничтожили на Змеином

На острове Змеиный ВСУ уничтожили ЗРК «Панцирь С1″, радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

ВСУ снова атаковали Змеиный

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

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Кроме того, на юге уничтожены 49 россиян, 2 самоходных гаубицы «Мста-С», один тягач, одна станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

За сутки наши подразделения выполнили 150 огневых задач, украинская авиация нанесла пять ударов по противнику.

Тэги: остров змеиный
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