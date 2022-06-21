Стало известно, что ВСУ уничтожили на Змеином

На острове Змеиный ВСУ уничтожили ЗРК «Панцирь С1″, радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

ВСУ снова атаковали Змеиный



Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме того, на юге уничтожены 49 россиян, 2 самоходных гаубицы «Мста-С», один тягач, одна станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

За сутки наши подразделения выполнили 150 огневых задач, украинская авиация нанесла пять ударов по противнику.

Тэги: остров змеиный