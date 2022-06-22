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10:23 22 Июня 2022 68 Комментарии
В России под Ростовом горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника. Видео удара
Утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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По данным спасателей, возгорание произошло якобы на площади 50 кв. м. Угроза распространения отсутствует, пострадавших нет.
Хотя, судя по кадрам видео и фото, площадь пожара значительно больше «50 кв.м», а его масштабы не позволяют говорить об отсутствии риска распространения.
Позже появилось видео, на котором видно пролет беспилотника над предприятием, после чего происходит взрыв и начинается пожар.
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