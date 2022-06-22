НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:23 22 Июня 2022 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

В России под Ростовом горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника. Видео удара

Утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По данным спасателей, возгорание произошло якобы на площади 50 кв. м. Угроза распространения отсутствует, пострадавших нет.

Хотя, судя по кадрам видео и фото, площадь пожара значительно больше «50 кв.м», а его масштабы не позволяют говорить об отсутствии риска распространения.

Пожар начался утром 22 июня

Пожар начался утром 22 июня

Позже появилось видео, на котором видно пролет беспилотника над предприятием, после чего происходит взрыв и начинается пожар.

Loading...

Новости по теме

ТОР
22.06.2022 09:31
В Запорожской области оккупанты готовятся к круговой обороне
ТОР
22.06.2022 09:13
Россияне приближаются к Лисичанску: город обстреливает авиация
ТОР
22.06.2022 08:46
Южный мост в Киеве с сегодняшнего дня закрыт для частных авто
blog comments powered by Disqus
Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

11:03 Украина

Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море

17:42 Украина

Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

14:02 Украина

Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

12:31 Мир

Оккупанты взяли Тошковку и пытаются прорвать оборону ВСУ возле Северодонецка

11:36 Украина

Секретарь Совбеза РФ Патрушев внезапно прибыл в Калининград

11:01 Мир

Один из сыновей Илона Маска решил стать женщиной и отречься от отца

09:48 Мир

В Бердянском порту за день прогремело 18 взрывов

19:56 Украина

Конфликт между Россией и Литвой накаляется: Балтийский флот РФ выведен на учения

17:20 Мир

Под Запорожьем буряты и чеченцы устроили вооруженные разборки: есть убитые и раненые

15:43 Мир

Теперь руки развязаны: Россия отреагировала на удар по “вышкам Бойко”

15:12 Мир