В России под Ростовом горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника. Видео удара

Утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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По данным спасателей, возгорание произошло якобы на площади 50 кв. м. Угроза распространения отсутствует, пострадавших нет.

Хотя, судя по кадрам видео и фото, площадь пожара значительно больше «50 кв.м», а его масштабы не позволяют говорить об отсутствии риска распространения.

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Позже появилось видео, на котором видно пролет беспилотника над предприятием, после чего происходит взрыв и начинается пожар.

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