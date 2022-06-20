В Мелитополе оккупанты похитили известного предпринимателя и волонтера 32-летнего Евгения Покопцева.

Евгений Покопцев занимался предпринимательством и меценатством



Об этом сообщило РИА-Мелитополь.

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Домой к Покопцеву вооруженные люди пришли 21 июня около 13:00. На глазах у жены и двух маленьких детей – 2-летней дочери и 4-месячного сына мужчину вывели и усадили в автомобиль.

Супруге пообещала, что скоро отпустят, однако спустя сутки Евгений домой так и не вернулся.

Женщина сегодня обошла комендатуры оккупантов, но ничего не узнала – ей говорили, что никто никого в Мелитополе в принципе не берет в плен.

Покопцев известен в Мелитополе как владелец сети кафе-столовых “Шалений кухар” и меценат.

С началом войны он занимался волонтерской деятельностью вместе с Ильей Ениным, которого вооруженные россияне похитили из дома ночью с 17 на 18 июня. Мужчины организовали сбор продуктов и раздачу пайков для самых незащищенных мелитопольцев, оставшихся в оккупации.

Ранее Власти сообщали, что ночью 18 июня из своего дома в оккупированном Мелитополе был похищен известный волонтер Илья Игоревич Енин 21.07.1999 года рождения. Избивать Илью начали прямо на глазах у жены и маленького ребенка.

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