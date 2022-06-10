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07:40 23 Июня 2022 0 Комментарии
Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами
Ночью российские военные 6 раз наносили удары по Криворожскому району Днепропетровской области.
От кассетных боеприпасов пострадали жилые кварталы
Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Валентин Резниченко.
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Он уточнил, что враг попал по жилым кварталам.
В частности, в Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали.
Есть разрушение жилья. Город частично остался без света и воды.
На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы.
Спасатели увели людей в безопасные места. В настоящее время продолжают работать пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов.
Тэги: днепр
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