Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами

Ночью российские военные 6 раз наносили удары по Криворожскому району Днепропетровской области.

От кассетных боеприпасов пострадали жилые кварталы



Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Валентин Резниченко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он уточнил, что враг попал по жилым кварталам.

В частности, в Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали.

Есть разрушение жилья. Город частично остался без света и воды.

На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы.

Спасатели увели людей в безопасные места. В настоящее время продолжают работать пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов.

Тэги: днепр