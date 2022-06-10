НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
07:40 23 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами

Ночью российские военные 6 раз наносили удары по Криворожскому району Днепропетровской области.

От кассетных боеприпасов пострадали жилые кварталы

Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Валентин Резниченко.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он уточнил, что враг попал по жилым кварталам.

В частности, в Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали.

Есть разрушение жилья. Город частично остался без света и воды.

На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы.

Спасатели увели людей в безопасные места. В настоящее время продолжают работать пиротехники.  К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов.

Тэги: днепр
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.06.2022 06:20
В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом огромный столб черного дыма. Видео
ТОР
03.06.2022 17:54
Взрывы и пожар в Днепре: стали известны подробности
ТОР
01.06.2022 08:22
Затишье перед бурей: глава Днепропетровской ОВА предупредил о приближении российских войск к области
blog comments powered by Disqus
Под Москвой масштабно пылает склад лакокрасочных материалов. Видео

09:38 Мир

Россия ночью ударила ракетами по Одессе: их сбила ПВО над морем

07:20 Украина

Путин может объявить Януковича легитимным президентом “освобожденной” Украины

16:43 Мир

ВСУ остановили наступление оккупантов на Донбассе

15:32 Украина

Судьба Киева зависит от ситуации на Востоке: что угрожает столице

13:54 Украина

Появилось видео боевого применения украинской РСЗО «Буревій»

13:51 Украина

Оккупанты ударили по Николаеву семью ракетами: весь город в дыму

12:22 Украина

Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию

11:03 Украина

Стало известно, почему ВСУ ударили по буровым платформам РФ в Черном море

17:42 Украина

Россия нанесла удар по Харькову: над городом несколько столбов густого дыма

14:02 Украина

Цунами начнется осенью: окружение Путина готовится к его уходу

12:31 Мир