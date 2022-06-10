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13:36 23 Июня 2022 0 Комментарии
В Киеве запретили фейерверки и машины без глушителей
Киевсовет принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.
За продажу и запуск фейерверков в Киеве будут наказывать
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Он напомнил, что несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но отметил, что не все ведут себя адекватно.
“В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность”, – отметил Кличко.
Правда, он не уточнил, о какой именно ответственности идет речь.
Тэги: Киев, Виталий Кличко
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