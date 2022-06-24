Тварини в фекаліях, а керівник у бігах: на Чернігівщині знищують державне підприємство «Іванівка»
На Чернігівщині на державному підприємстві дослідне господарство «Іванівка», що підпорядковується Національній академії аграрних наук України, колишній керівник довів підприємство фактично до стадії банкрутства.
Про це пише видання FromUA.
Попри очікувані проблеми з продовольством, викликані війною з росією, ба навіть можливий голод, тут не засіяли понад 800 гектарів чорноземів!
Більшість же земель, що належать НААН України, обробляють приватні фірми за незрозумілими умовами і договорами оренди. Відтак, вилучені кошти від реалізації збіжжя осідають в приватних кишенях, селяни залишаються без зарплат, а підприємство з боргами.
На схеми і боргову яму нарешті звернули увагу в прокуратурі. Колишньому директору підприємства Миколі Половіку було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за фактом ухилення від сплати страхових внесків.
Це лише одне з багатьох кримінальних проваджень, яке дійшло до суду, ініші – на стадії розслідування.