Россия выпустила сегодня по Житомирщине 24 ракеты: куда попали

Рано утром 25 июня российские войска нанесли масштабный ракетный удар по Житомирской области.

Местные жители слышали взрывы в течении полутора часов



Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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По его словам, ни одна из выпущенных 24 ракет не попала в город, целями россиян оказались военные объекты вокруг Житомира.

Также Сухомлин уточнил, что ракеты были запущены российскими самолетами с территории Беларуси.

Как сообщали Власти, около 03:30 25 июня на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.

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