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08:28 25 Июня 2022 574 Комментарии
Россия выпустила сегодня по Житомирщине 24 ракеты: куда попали
Рано утром 25 июня российские войска нанесли масштабный ракетный удар по Житомирской области.
Местные жители слышали взрывы в течении полутора часов
Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
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По его словам, ни одна из выпущенных 24 ракет не попала в город, целями россиян оказались военные объекты вокруг Житомира.
Также Сухомлин уточнил, что ракеты были запущены российскими самолетами с территории Беларуси.
Как сообщали Власти, около 03:30 25 июня на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.
Тэги: житомир
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