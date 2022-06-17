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08:28 25 Июня 2022 Просмотров 574   КомментариевКомментарии

Россия выпустила сегодня по Житомирщине 24 ракеты: куда попали

Рано утром 25 июня российские войска нанесли масштабный ракетный удар по Житомирской области.

Местные жители слышали взрывы в течении полутора часов

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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По его словам, ни одна из выпущенных 24 ракет не попала в город, целями россиян оказались военные объекты вокруг Житомира.

Также Сухомлин уточнил, что ракеты были запущены российскими самолетами с территории Беларуси.

Как сообщали Власти, около 03:30 25 июня на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.

Тэги: житомир
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