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08:57 25 Июня 2022 224 Комментарии
Оккупанты утром выпустили 20 ракет по селу Десна на Черниговщине
Утром 25 июня около 05:00 российские войска выпустили 20 ракет по селу Десна в Черниговской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Север”.
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Там уточнили, что удар наносился с территории Беларуси – как с самолетов, так и с земли.
Известно о разрушении объектов инфраструктуры, предварительно жертв нет.
Эту информацию подтвердил и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире национального телемарафона.
По его словам ракетный удар был массированным, сильно пострадала инфраструктура.
Тэги: Чернигов
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