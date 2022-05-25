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08:57 25 Июня 2022 Просмотров 224   КомментариевКомментарии

Оккупанты утром выпустили 20 ракет по селу Десна на Черниговщине

Утром 25 июня около 05:00 российские войска выпустили 20 ракет по селу Десна в Черниговской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании “Север”.

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Там уточнили, что удар наносился с территории Беларуси – как с самолетов, так и с земли.

Известно о разрушении объектов инфраструктуры, предварительно жертв нет.

Эту информацию подтвердил и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире национального телемарафона.

По его словам ракетный удар был массированным, сильно пострадала инфраструктура.

Тэги: Чернигов
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