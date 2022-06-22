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10:47 25 Июня 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Российские самолеты-разведчики несколько дней кружат возле границы с Литвой

В районе Калининграда уже которые сутки летают российские самолеты-разведчики над приграничной с Литвой территорией.

Россия активизировала разведку с помощью самолетов возле границы с Литвой

Об этом сообщил Telegram-канал Скринька Пандори.

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Так же разведку проводят и с территории Беларуси.

В то же время, по информации авторов канала, очень активизировалась разведка НАТО.

А жители стран Балтии якобы сообщают, что в Литву поехали эшелоны с военной техникой. Правда, подтверждений этому пока нет.

Российские самолеты ведут разведку возле границы с Литвой

Российские самолеты ведут разведку возле границы с Литвой

Тэги: Россия, Литва
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