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10:47 25 Июня 2022 83 Комментарии
Российские самолеты-разведчики несколько дней кружат возле границы с Литвой
В районе Калининграда уже которые сутки летают российские самолеты-разведчики над приграничной с Литвой территорией.
Россия активизировала разведку с помощью самолетов возле границы с Литвой
Об этом сообщил Telegram-канал Скринька Пандори.
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Так же разведку проводят и с территории Беларуси.
В то же время, по информации авторов канала, очень активизировалась разведка НАТО.
А жители стран Балтии якобы сообщают, что в Литву поехали эшелоны с военной техникой. Правда, подтверждений этому пока нет.
Тэги: Россия, Литва
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