Российские самолеты-разведчики несколько дней кружат возле границы с Литвой

В районе Калининграда уже которые сутки летают российские самолеты-разведчики над приграничной с Литвой территорией.

Россия активизировала разведку с помощью самолетов возле границы с Литвой



Об этом сообщил Telegram-канал Скринька Пандори.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так же разведку проводят и с территории Беларуси.

В то же время, по информации авторов канала, очень активизировалась разведка НАТО.

А жители стран Балтии якобы сообщают, что в Литву поехали эшелоны с военной техникой. Правда, подтверждений этому пока нет.

Тэги: Россия, Литва