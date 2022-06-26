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16:13 26 Июня 2022 Просмотров 1086   КомментариевКомментарии

В России под Псковом пошел под откос состав со взрывчаткой. Фото

В Псковской области РФ 24 июня сошел с рельсов товарный поезд, который по данным региональных СМИ перевозил взрывчатые вещества.

У поезда якобы случились проблемы с тормозами

Об этом сообщил InformNapalm.

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По официальным данным, у поезда отказали тормоза, из-за чего с рельсов сошли все 13 вагонов.

«Предварительным расследованием установлено, что при следовании по перегону Лунево — Порхов при скорости 70 км/ч в режиме выбега произошло срабатывание тормозов с последующей остановкой поезда», — сообщили в РЖД.

Инцидент произошел 24 июня

Инцидент произошел 24 июня

По официальной версии, никто не пострадал

По официальной версии, никто не пострадал

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